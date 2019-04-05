Казахстанская федерация хоккея: «Направили в КХЛ обращение, что «Барыс» готов продолжать участие в плей-офф»

Теги КХЛ Барыс Кубок Гагарина Федерация хоккея Казахстана Глеб Каратаев ТАСС Хоккей

Казахстанская федерация хоккея (КФХ) направила уведомление в КХЛ о том, что «Барыс» готов продолжать участие в плей-офф.

В Казахстане с 16 марта вводится режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Среди прочих ограничений в этот период запрещено проведение спортивных мероприятий. 

Федерация хоккея отменила все местные соревнования. 

При этом согласно регламенту КХЛ в регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение, проведение матчей запрещается.

«Мы со своей стороны направили обращение в КХЛ, что «Барыс» готов продолжать участие в розыгрыше плей-офф», – сказал гендиректор федерации Глеб Каратаев. 

17 марта «Барыс» должен был принять «Сибирь» в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. 

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