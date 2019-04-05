Казахстанская федерация хоккея: «Направили в КХЛ обращение, что «Барыс» готов продолжать участие в плей-офф»

Казахстанская федерация хоккея (КФХ) направила уведомление в о том, что «Барыс» готов продолжать участие в плей-офф.

В Казахстане с 16 марта вводится режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Среди прочих ограничений в этот период запрещено проведение спортивных мероприятий.

Федерация хоккея отменила все местные соревнования.

При этом согласно регламенту КХЛ в регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение, проведение матчей запрещается.

«Мы со своей стороны направили обращение в КХЛ, что готов продолжать участие в розыгрыше плей-офф», – сказал гендиректор федерации Глеб Каратаев.

17 марта «Барыс» должен был принять «Сибирь» в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.