У сына Кокорина появился инстаграм. В июне Майклу исполнится 3 года

У сына форварда «Сочи» Александра Кокорина Майкла появилась страница в инстаграме.

«У сына теперь своя страница. Подпишитесь, пожалуйста», – написал футболист в сторис своего аккаунта.

На данный момент на странице Майкла одна публикация, на профиль подписаны более 2 900 человек.

4 июня 2020 года сыну Кокорина исполнится 3 года. Майкл – ребенок Кокорина и его гражданской жены Дарьи Валитовой.

Жена Кокорина: «Не показываю лицо нашего сына Майкла, потому что в соцсетях много неадекватных и злых людей»