«Игнашевич – троянский конь». Фанаты «Торпедо» посвятили тренеру баннеры на матче с «Текстильщиком»

Болельщики «Торпедо» выразили недовольство работой тренера Сергея Игнашевича.

На матче с «Текстильщиком» (0:0) в 27-м туре фанаты адресовали вывесили несколько баннеров Игнашевичу, выступавшему за с 2004 по 2018 год.

Так, на баннерах было написано: «От работы кони дохнут», «Бойтесь армейцев, дара приносящих» и «Игнашевич – троянский конь».

«Бойтесь данайцев, дары приносящих» – крылатая фраза, известная благодаря поэме римского поэта Вергилия «Энеида».

После 27 туров ФНЛ автозаводцы набрали 53 очка и занимают 4-е место. Команда не побеждает с ноября 2019 года, 7 матчей подряд.

Фото: телеграм-канал Pitch Invasion

«Торпедо» не побеждает в официальных турнирах с ноября 2019 года. Безвыигрышная серия – 7 матчей