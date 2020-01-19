«Игнашевич – троянский конь». Фанаты «Торпедо» посвятили тренеру баннеры на матче с «Текстильщиком»

Болельщики «Торпедо» выразили недовольство работой тренера Сергея Игнашевича.
На матче с «Текстильщиком» (0:0) в 27-м туре Олимп-ФНЛ фанаты адресовали вывесили несколько баннеров Игнашевичу, выступавшему за ЦСКА с 2004 по 2018 год.
Так, на баннерах было написано: «От работы кони дохнут», «Бойтесь армейцев, дара приносящих» и «Игнашевич – троянский конь».
«Бойтесь данайцев, дары приносящих» – крылатая фраза, известная благодаря поэме римского поэта Вергилия «Энеида».
После 27 туров ФНЛ автозаводцы набрали 53 очка и занимают 4-е место. Команда не побеждает с ноября 2019 года, 7 матчей подряд.
Фото: телеграм-канал Pitch Invasion
«Торпедо» не побеждает в официальных турнирах с ноября 2019 года. Безвыигрышная серия – 7 матчей