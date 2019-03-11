Дмитрий Васильев: «История с коронавирусом надуманная и раздутая. Не думаю, что уж прям так опасно»

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал возможный перенос чемпионата России-2020 по биатлону на ноябрь из-за коронавируса.

– Стало ли окончательно известно, когда пройдет чемпионат России?

– Пока нет никакой точной информации, все в раздумьях.

Я думаю, что завтра руководство Союза биатлонистов России ( ) будет консультироваться по этой ситуации с Ханты-Мансийским округом и другими регионами, вырабатывать какое-то общее мнение и принимать окончательное решение.

– Когда, на ваш взгляд, его лучше провести?

– Мне кажется, прямо сейчас. Ничего тут такого нет. Вся эта история с коронавирусом надуманная и раздутая. Я не думаю, что уж прям так опасно.

Тем более статистика выздоровевших говорит, что с этим коронавирусом бороться можно! Можно же и без зрителей проводить соревнования, ничего в этом такого нет.

– Как вы сами относитесь к этой истории?

– Я, конечно, не специалист, но чисто интуитивно мне кажется, что это просто раздутая история. Но поскольку ВОЗ объявила пандемию, ни одно государство не может игнорировать это предостережение.

Это обязанность стран – соблюдать обозначенные требования, чтобы, так сказать, не быть крайними в остановке распространения этой заразы, – отметил Васильев.

Запрет рукопожатий, селфи и матчи при пустых трибунах: это реальная борьба с коронавирусом или паника?