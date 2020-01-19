Новость о решении Роналду превратить отели в больницы, вероятно, была фейком

Информация о том, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду решил преобразовать свои отели в Португалии в больницы, по-видимому, оказалась недостоверной.

Сообщения о шагах, якобы предпринятых Роналду в условиях пандемии коронавируса, распространились в ряде европейских медиа, многие материалы по этой теме ссылались на испанскую газету Marca. Впоследствии публикация пропала с сайта Marca, в частности, на это обратил внимание известный бельгийский журналист Кристоф Террор.

В данный момент информация о переоснащении отелей Роналду остается, например, на сайте Marca Claro, ориентированном на Мексику.

Как отмечает итальянская La Repubblica, Marca удалила исходный материал о действиях 35-летнего португальца без каких-либо объяснений.

Редакция Sports.ru проинформирует о дальнейшем развитии ситуации, если поступит принципиально новая информация по данной теме.

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