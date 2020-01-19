ОНФ о баннере «Валя, ты просто космос»: «Терешкова – человек мирового масштаба. Нет лидера сильнее Путина»

Представитель Общероссийского народного фронта Игорь Кастюкевич высказался о появлении на трибунах во время матча 22-го тура РПЛ между «Арсеналом» и (0:1) баннера «Валя, ты просто космос» в поддержку депутата Госдумы Валентины Терешковой.

«Валентина Терешкова – человек мирового масштаба. И когда мы увидели, как в ее адрес высказывают всякие нелицеприятные вещи, посчитали, что не имеем права промолчать. Мы же понимаем, что вряд ли бы кто-то из тех, кто сейчас пишет про первую женщину-космонавта гадости в сети, рискнул сказать это напрямую. Глаза в глаза. Можно ведь и «схлопотать». А интернет все стерпит.

Поэтому акция «Молодежки ОНФ» в поддержку Валентины Терешковой проходит не в интернете. Мы открыто высказываем свою позицию и по отношению к ней, и к нашему президенту. Нет сегодня политического лидера сильнее . И все это прекрасно понимают, вот и злятся. Не стоит поддаваться провокациям.

Сильная страна кроме нас самих никому в мире больше не нужна. Когда это понимаешь, все встает на свои места», – заявил Кастюкевич.

10 марта на заседании Госдумы Терешкова предложила убрать ограничения по числу сроков для действующего президента после принятия поправок в Конституцию. По словам Терешковой, об этом просили «простые люди».

Баннер про Терешкову на матче «Арсенала» – это не троллинг и не позиция фанатов. Его развернула новая часть «Единой России»