Баннер про Терешкову на матче в Туле – акция созданного Путиным ОНФ

Выяснились детали появления баннера «Валя, ты просто космос», посвященного депутату Госдумы Валентине Терешковой, на игре 22-го тура РПЛ между «Арсеналом» и (0:1).

Изначально предполагалось, что его вывесили фанаты тульского клуба. Впоследствии выяснилось, что на самом деле это акция в поддержку Терешковой со стороны Общероссийского народного фронта – коалиции общественно-политических организаций, созданной в 2011 году по инициативе .

10 марта на заседании Госдумы Терешкова предложила убрать ограничения по числу сроков для действующего президента после принятия поправок в Конституцию. По словам Терешковой, об этом просили «простые люди».

Баннер про Терешкову на матче «Арсенала» – это не троллинг и не позиция фанатов. Его развернула новая часть «Единой России»