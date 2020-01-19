Крыховяк забил 9-й гол в РПЛ. Он лучший бомбардир «Локомотива» и 4-й в лиге

Полузащитник Гжегож Крыховяк отметился голом в матче 22-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:0, перерыв).

Это девятый мяч поляка в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Он лучший бомбардир московского клуба – по 5 мячей забили Алексей Миранчук и Эдер.

Крыховяк занимает четвертую строчку в списке лучших бомбардиров лиги. Больше забили только Сердар Азмун («Зенит», 10 голов), Эльдор Шомуродов («Ростов», 11) и Артем Дзюба («Зенит», 13).

Также в этом матче он отдал голевую передачу хавбеку Рифату Жемалетдинову, а автогол вратаря Сергея Песьякова случился после удара Крыховяка из-за пределов штрафной площади.

Подробнее со статистикой Крыховяка можно ознакомиться здесь.

Видеотрансляция матча «Ростов» – «Локомотив». Текстовый онлайн тоже есть