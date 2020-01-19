Тарасов о Терешковой: «Она останется в истории, а вы, кто ее оскорбляет, – просто говном»

Полузащитник Дмитрий Тарасов осудил тех, кто оскорбляет депутата Госдумы Валентину Терешкову.

«Дорогие друзья, я здесь, на своей странице не буду обсуждать, правильно или не правильно сказала Терешкова. Ее позиция – этого я не касаюсь. Но! С недоумением смотрю на то, как какие-то дураки набросились на Валентину Терешкову. При этом с большим удивлением обнаружил, что этих дураков много.

Только вдумайтесь, женщину, кому и этого мало – 83-летнюю женщину, а кто забыл – первую в мире женщину в космосе называть «сукой» и писать гадости в ее адрес в интернете, зная, что она не ответит. Да это просто каким недалеким лицемером надо быть!

Я хочу сказать, что всегда нужно следить за своим языком: кому, где, что и как вы говорите. И всегда отвечать за свои слова. В любом случае это нас не красит как русский народ. Вокруг и так очень много всякого 💩, чтобы еще мы здесь показывали свое невоспитание [свою невоспитанность]. В любом случае, Валентина Терешкова останется в истории, а вы, кто ее оскорбляет, после такого – просто говном👆🏻» – написал Тарасов.

10 марта на заседании Госдумы депутат предложила убрать ограничения по числу сроков для действующего президента после принятия поправок в Конституцию.

В 2011 году Терешкова была избрана депутатом Государственной думы России от партии «Единая Россия».

На вчерашнем матче РПЛ между тульским «Арсеналом» и «Рубином» (1:0) появился баннер со словами «Валя, ты просто космос».