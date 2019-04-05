В Казахстане введено чрезвычайное положение на месяц. Регламент КХЛ запрещает проводить матчи в такой ситуации

Теги Сибирь КХЛ Барыс Кубок Гагарина коронавирус Хоккей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал в воскресенье указ о введении режима чрезвычайного положения в стране в связи с распространением коронавируса

Он вступит в силу с 16 марта и продлится до 15 апреля. По последним данным, в стране выявлено 8 заболевших. 

Среди прочих ограничений в этот период запрещено «проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий». Кроме того, будет ограничен въезд в Казахстан, исключения предусмотрены только для дипломатических работников и членов международных организаций. 

При этом согласно регламенту КХЛ в регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение, проведение матчей запрещается.

Решение о переносе даты и времени начала матчей при этом принимается вице-президентом по хоккейным операциям КХЛ по представлению департамента проведения соревнований.

17 марта «Барыс» должен был принять «Сибирь» в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. 

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