В Казахстане введено чрезвычайное положение на месяц. Регламент КХЛ запрещает проводить матчи в такой ситуации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал в воскресенье указ о введении режима чрезвычайного положения в стране в связи с распространением коронавируса.
Он вступит в силу с 16 марта и продлится до 15 апреля. По последним данным, в стране выявлено 8 заболевших.
Среди прочих ограничений в этот период запрещено «проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий». Кроме того, будет ограничен въезд в Казахстан, исключения предусмотрены только для дипломатических работников и членов международных организаций.
При этом согласно регламенту КХЛ в регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение, проведение матчей запрещается.
Решение о переносе даты и времени начала матчей при этом принимается вице-президентом по хоккейным операциям КХЛ по представлению департамента проведения соревнований.
17 марта «Барыс» должен был принять «Сибирь» в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.