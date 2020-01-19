Александр Кокорин: «Во всем мире приостановили чемпионаты. Почему мы должны выделяться?»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин подвел итоги матча 22-го тура РПЛ с (2:0).

– Игра удалась за счет командного настроя, самоотдачи и желания. Эти факторы сегодня вышли на первый план. Согласен, что «Краснодар» был сам не похож на себя. Но и мы сегодня были хороши, тоже не похожи на себя. Мы бились на каждом участке поля, выкладывались. Хоть счет и 2:0, но игра была очень тяжелая.

– Играли ли когда-то при пустых трибунах?

– На сборах если только (смеется). Это, безусловно, чувствуется, можно прочитать соперника, что-то услышать. Также и они нас слышат. Неприятно, конечно, что такие крутые стадионы у нас пустые.

Я уверен, что сегодня должен был быть полный стадион, аншлаг. «Краснодар» тоже всем интересен. Не знаю, что будет в связи с последними событиями, но мы всех ждем.

– Боитесь ли, что чемпионат остановят?

– Мы на 11-м месте, поэтому не боимся. Нам сейчас рекомендуют чаще мыть руки, меньше заходить в публичные места. Но мы даже по графику не можем себе позволить куда-то пойти. Хватает сил только доехать до дома и восстанавливаться.

– Нужно ли останавливать чемпионат?

– Все приостановили, весь мир, а почему мы должны выделяться? Да и вообще, нужно смотреть на то, что происходит. В мире одно, а у нас другое. Может и не стоит останавливать. Но, скорее всего, стоит приостановить, убить этот вирус до конца, чтобы все ходили и не переживали за последствия.

Что касается команды – у нас сейчас запредельная мотивация, все получается. Выиграть три игры подряд, такого не было еще. У нас впереди еще много крутых игр.

Получить премию лучшего очень приятно. Так как это мнение со стороны, еще приятнее. Значит, заслужил. Лезгинку больше не буду танцевать. Это меня просто Мурад [Латипов] как-то поймал, я пообещал. У нас это было еще в очень старой переписке. Если обещал – значит, надо выполнить.

Если матч с «Ростовом» не состоится – ничего страшного. Значит увидимся с Пашей [Мамаевым] попозже, когда-то же эти матчи нужно будет доиграть, – сказал Кокорин.

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