7 голов «Зенита» и победа «Спартака», «Йокерит» снялся с плей-офф КХЛ, баннер о Терешковой, Йоханнес Бо и Вирер с Кубком мира и другие новости утра

1. В РПЛ в субботу прошли три матча. «Спартак» отыгрался и победил «Оренбург» (3:1) благодаря голам Понсе, Ларссона и Мирзова. «Зенит» разбомбил «Урал» (7:1), одержав самую крупную победу в сезоне, а «Рубин» впервые за 10 матчей выиграл в чемпионате (и при Слуцком!), победив «Арсенал» в Туле (1:0).

Дзюба забил 12-й и 13-й голы в РПЛ и обогнал Шомуродова в списке бомбардиров, Азмун сделал хет-трик, а Малком впервые забил за «Зенит».

Доменико Тедеско получил 4-ю желтую карточку и пропустит матч с «Арсеналом». Он первый тренер в чемпионате России, который заработал автоматическую дисквалификацию.

«Ахмат» после победы «Рубина» занимает чистое последнее место в РПЛ.

Что дальше? Игра «Сочи» – «Краснодар» в воскресенье пройдет без зрителей из-за коронавируса, большинство клубов РПЛ готово поддержать приостановку чемпионата.

Центральный матч воскресенья и тура – битва за место в Лиге чемпионов между «Ростовом» и «Локомотивом». Команда Карпина в этом сезоне уничтожает клубы из Москвы: 5 побед в 7 играх, «Локо» в августе также уступил южанам дома – 1:2. Удастся ли Семину поправить статистику московских команд? Ловите 1000 рублей на ставку бесплатно и выбирайте своего фаворита!

2. «Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина из-за коронавируса. Остальные 7 клубов, кажется, готовы продолжать. Ожидается, что КХЛ обсудит перенос Кубка Гагарина во вторник, 17 марта.

При этом в Казахстане запретили проводить матчи. Ранее планировалось, что «Барыс» сыграет с «Сибирью» без зрителей.

3. В Туле во время матча «Арсенал» – «Рубин» вывесили баннер о Терешковой – «Валя, ты просто космос». 🚀

4. Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на Кубке мира в Контиолахти. Лучший из россиян Александр Логинов занял 7-е место. Победителем Кубка мира по биатлону в сезоне-2019/20 стал норвежец Йоханнес Бо, он опередил Фуркада на 2 очка.

Женский пасьют выиграла француженка Жюлия Симон, Лариса Куклина – 13-я. Итальянка Доротея Вирер второй год подряд завоевала Большой хрустальный глобус.

Норвегия выиграла неофициальный медальный зачет Кубка мира (55 медалей), Россия – на 6-м месте с семью медалями

5. В УЕФА подтвердили, что рассматривают перенос Евро-2020 на год. Еще один вариант – провести чемпионат Европы в декабре.

6. АПЛ проведет совещание в четверг, чтобы разработать план на остаток сезона. Сообщается, что ни один клуб на собрании лиги не предлагал признать сезон недействительным.

В Италии план уже есть: возобновить чемпионат 2 мая (возможно, сначала без зрителей) и играть до конца июня. Рестарт 4 апреля представляется невозможным сценарием.

7. Финская биатлонистка, трехкратная обладательница Кубка мира Кайса Мякяряйнен объявила о завершении карьеры.

8. «Монако» официально объявил о продлении контракта с полузащитником Александром Головиным до 2024 года.

9. «ПСЖ» готов отпустить Неймара за 150 млн евро, но исключает продажу Мбаппе. «МЮ» хочет активировать опцию продления контракта Погба до 2022 года.

10. CAS может отложить рассмотрение судебного спора WADA и РУСАДА из-за коронавируса. Также под вопросом апелляция «Манчестер Сити».

11. Пока в Европе нет футбола, клубы развлекают себя и болельщиков: «Ман Сити» и «Саутгемптон» сыграли в крестики-нолики в твиттере, «Леганес» провел вымышленную текстовую трансляцию отмененной игры с «Вальядолидом» (и победил).

Цитаты дня.

Умар Кремлев – критикам Валентины Терешковой: «Мы готовы поговорить с каждым из вас по правилам бокса»

Парфенов об 1:7 с «Зенитом»: «Бог разум отнял. Общекомандное безумие какое-то»

Петтер Нортуг: «Клэбо – Месси лыжных гонок. Большунов – современный Нортуг»

Вице-председатель «Вест Хэма»: «Если АПЛ не возобновят, сезон нужно признать недействительным. Сильный удар по «Ливерпулю»

Орлов о том, что Кокорин пересмотрел отношение к Путину: «Это очень хорошо. В 90-е мы выдавливали из себя раба, воспитанного советской властью»