Большунов о досрочном завершении сезона: «Оборвали праздник, и кубка нет. Придется в следующем году биться еще за один»

Российский лыжник рассказал о том, как для него сложился сезон, в котором он стал обладателем Большого хрустального глобуса.

Кубковый сезон в лыжах завершился досрочно – этапы в Северной Америке были отменены из-за угрозы распространения коронавируса.

– Эмоций нет никаких, был долгий перелет. Соревнования должны были пройти, но их просто не было, просто оборвали праздник, не дали попраздновать. Тем более кубка нет. Придется биться в следующем году еще за один.

– Что почувствовали, когда норвежцы отказались от североамериканских этапов?

– Когда я об этом узнал, то очень сильно расстроился, так как это мои главные соперники, это те люди, которые должны были приехать на мой праздник. Но они взяли и оборвали все.

– Не давило ли то, что у России почти уже 30 лет не было Большого глобуса?

– Нет, у меня даже не было этого в голове. Я настраивался на гонки, главное было показать результат в каждой гонке. Для меня важно идти вперед, а не победить в одном турнире, а потом закончить со спортом.

– Какую работу вы проделали перед этим сезоном?

– Если честно, у меня такой мотивации, такого желания выиграть, как мне кажется, не было до этого. Первый старт я реально готовился с первой до последней гонки, чтобы показать хороший результат. И я рад, что все сработало.

– Вы сейчас лучший лыжник мира, король. Чувствуете это?

– Я еще не король. Есть цели, которые еще не достигнуты, и дальше такие планы, чтобы подготовиться и взять те вершины, которых еще нет в моей коллекции, – сказал Большунов.

Большунов – хозяин в лыжах: первый Кубок мира для России и важные рекорды – после двух лет поражений 💪