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    Кристиан Вуд сдал положительный тест на коронавирус

    Теги происшествия Детройт НБА Руди Гобер Кристиан Вуд Донован Митчелл коронавирус Баскетбол

    Центровой «Детройта» Кристиан Вуд сдал положительный тест на коронавирус, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

    «Пистонс» официально объявили, что тест одного из игроков команды на COVID-19 дал положительный результат. Согласно источникам, у игрока нет симптомов заболевания, и он чувствует себя хорошо.

    Таким образом, Вуд стал третьим игроком НБА, у которого был обнаружен коронавирус. Ранее им заразились игроки «Юты» Руди Гобер и Донован Митчелл.

    На прошлой неделе в субботу Вуд набрал 30 очков и сделал 11 подборов в матче против «Юты» и Руди Гобера. В среду центровой «Пистонс» обновил личный рекорд результативности, набрав 32 очка в игре против «Филадельфии».

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