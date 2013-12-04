Центровой Кристиан Вуд сдал положительный тест на коронавирус, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

«Пистонс» официально объявили, что тест одного из игроков команды на COVID-19 дал положительный результат. Согласно источникам, у игрока нет симптомов заболевания, и он чувствует себя хорошо.

Таким образом, Вуд стал третьим игроком , у которого был обнаружен коронавирус. Ранее им заразились игроки «Юты» Руди Гобер и Донован Митчелл.

На прошлой неделе в субботу Вуд набрал 30 очков и сделал 11 подборов в матче против «Юты» и Руди Гобера. В среду центровой «Пистонс» обновил личный рекорд результативности, набрав 32 очка в игре против «Филадельфии».

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