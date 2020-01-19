Игорь Федотов: «Вилков должен был удалять Баринова за удар Норманна в шею»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с фолом полузащитника Дмитрия Баринова на хавбеке «Ростова» Матиасе Норманне в конце матча команд (3:1).

Игрок железнодоржников в конце встречи сбил соперника с ног, схватив его за шею. Судья матча показал Баринову желтую карточку.

«Вилков должен был удалять Баринова за удар Норманна в шею, тут должен был вмешаться ВАР. Но для Вилкова на поле это была желтая, а те, кто сидят за повторами, вмешиваться не стали.

То, что делает игрок «Локомотива» – это не захват за шею, а удар. Плюс Норманн был на скорости, а Баринов шел ему навстречу. Он не пытался играть в мяч, у ударил игрока «Ростова» в шею.

Это должно караться красной карточкой. Но Баринов сам испугался того, что сделал», – заявил Федотов.

РПЛ, вероятно, ждет пауза, а пока «Локо» веселится как в последний раз: загрузили «Ростову» 3 гола за 8 минут