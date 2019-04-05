Назаров – Брызгалову: «Про Трампа логичнее рассказывать в Америке. Я за Путина, пойду голосовать за поправки»

Известный тренер и бывший тафгай прокомментировал высказывания бывшего вратаря сборной России Ильи Брызгалова о выборах в США.

«Прочитал занимательное интервью с давним товарищем Ильей Брызгаловым, с которым мы в свое время выступали в НХЛ. Брызгалов всегда был весельчаком, сейчас он стал экспертом. Могу только порадоваться за Илью, что нашел себя на новом поприще и в новой роли.

Брызгалов принял гражданство США. Как гражданин США, Брызгалов имеет полное право на собственный выбор. Но логичнее рассказывать об этом в Америке, все-таки тема выбора президента США, в частности Дональда Трампа, более близка американцам.

Напомню, я отказался от американского гражданства в пользу российского. Мне американский паспорт не нужен, хоть я и отыграл более 10 лет в Северной Америке. А если быть более точным, 13 лет.

В России планирую голосовать за Владимира Владимировича (Путина – прим. Sports.ru). 22 апреля иду голосовать за поправки в Конституцию России. Так что если в хоккее мы делали одно дело, то сейчас наши дороги с Брызгаловым разошлись. Но это абсолютно нормально, каждый решает за себя сам», – сказал Назаров.

Брызгалов о выборах в США: «Буду за Трампа. Он как медоед, прет и делает свое дело, а у демократов вой и истерика»