Чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич заразился коронавирусом: «Врачи сказали: так как у меня много туалетной бумаги, то выздоровею»

Чемпион мира-2009 по кайтсерфингу Петр Тюшкевич сообщил, что заразился коронавирусом.

«Заболел, в общем, коронавирусом. Лежу в инфекционке, теперь вы знаете этого счастливчика – одного из официальных 50 случаев заражения по России.

Но не переживайте, врачи сказали: так как у меня еще много туалетной бумаги, то я выздоровею.

Паники нет, но, на самом деле, старайтесь поменьше ходить в людные места, посидите дома, потому что вы точно не хотите им заразиться», – написал Тюшкевич.

«Это точно не шутка. Сделал этот пост только потому, что многие думают, что вируса нет.

На самом деле в Москве немного больше 50 человек. Поэтому просто лучше лишний раз посидите дома», – добавил спортсмен в сторис.