Чемпионат России по биатлону может быть перенесен на ноябрь из-за коронавируса

Чемпионат России по биатлону, который должен был пройти в Ханты-Мансийске с 26 марта по 3 апреля, может быть перенесен на ноябрь из-за угрозы распространения коронавируса.

«Чемпионат России по биатлону может быть совмещен с Первенством России, которое с 18 по 25 марта готовился принять Уват.

Учитывая то, что каждую осень Ханты-Мансийск становится местом проведения «вкатки» для биатлонистов и лыжников, при переносе соревнований на конец года можно ожидать, что сильнейшие биатлонисты страны проведут у нас в гостях довольно продолжительное время.

Но сначала мы хотели бы извиниться перед всеми людьми, которые готовились посмотреть гонки, покупали билеты в Ханты-Мансийск и строили планы», – сказал директор АУ «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко.

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