Кокорин стал лучшим игроком матча с «Краснодаром». Приз присуждал Быстров

Форвард «Сочи» Александр Кокорин стал обладателем индивидуального приза по итогам матча с (2:0) в рамках 22-го тура РПЛ.

Нападающий был признан лучшим игроком встречи с «быками» по версии телеканала «Матч Премьер».

Кокорин не совершил результативных действий в матче с «Краснодаром», но активно играл в атаке, в том числе принял участие во второй голевой комбинации хозяев.

Приз присуждал эксперт телеканала «Матч Премьер» .

Иллюстрация со статистикой: кадр из эфира «Матч Премьер»