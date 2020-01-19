Кокорин стал лучшим игроком матча с «Краснодаром». Приз присуждал Быстров

Форвард «Сочи» Александр Кокорин стал обладателем индивидуального приза по итогам матча с «Краснодаром» (2:0) в рамках 22-го тура РПЛ.
Нападающий был признан лучшим игроком встречи с «быками» по версии телеканала «Матч Премьер».
Кокорин не совершил результативных действий в матче с «Краснодаром», но активно играл в атаке, в том числе принял участие во второй голевой комбинации хозяев.
Приз присуждал эксперт телеканала «Матч Премьер» Владимир Быстров.
Иллюстрация со статистикой: кадр из эфира «Матч Премьер»