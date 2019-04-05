Илья Брызгалов: «Можете представить, что Путин отдаст кому-то власть? Это невозможно»

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов высказался о политической ситуации в стране.

– Чем вы вообще живете?

– Детским хоккеем – командой сына, спортивными мероприятиями дочки. Остальное меня мало интересует. Жалко, что Формулу-1 отменили, из-за этого я действительно расстроился.

Я не большой фанат футбола, так что мне без разницы, что там отменяют. В детском хоккее сезон все равно закончился, мы продолжаем тренировки. Люблю кинематограф, политика здесь никогда не останавливается, ее я тоже люблю.

– Следите за всеми пертурбациями?

– Конечно, разве можно смотреть на это без смеха? Это же невероятно, что в России и в Америке творится. Очень интересные процессы проходят, наблюдать за этим невероятно.

– Это вы о поправках в Конституцию?

– Да, выборы генсека… Это цирк, конечно, за этим всем интересно наблюдать.

– Читали поправки?

– Там кучу, конечно, нагородили, много напредлагали. Не скажу, что слишком много знаю, какие именно будут поправки. Предлагали много чего, как я слышал, все со всем вперемешку.

– Президентские сроки обнулят.

– А как же без этого? Вы вообще можете представить, что такой человек, как Владимир Путин, отдаст кому-то власть? Только представьте на секундочку, что он перестанет управлять, быть главным, все контролировать. Это невозможно! Он себя не представляет…

Есть хорошее выражение – «Power attracts worst and corrupts best» – «Власть привлекает худших и развращает лучших». Отсюда сами делайте выводы. Только худшие люди рвутся постоянно к власти. Этому изречению пес знает сколько лет.

Посмотрите на Путина в 1999 году, он же был совсем другим человеком, говорил совсем другие вещи, у него было абсолютно другое видение.

Я давно там не живу, но люди не против, люди согласны. Что сделаешь, как говорится… Мне все равно, что там происходит, я на это никак повлиять не могу.

Я давным-давно живу здесь (в США – примечание Sports.ru), а в Россию приезжаю, честно скажу, как гость, – сказал Брызгалов.