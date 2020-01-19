Евсеев о том, что «Уфа» играет в антифутбол: «А почему не говорите, что мы пропустили меньше всех после «Зенита»?»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги матча 22-го тура РПЛ с (0:0).

– У нас были три гостевые игры с командами, которые находятся в верхней части таблицы.

Мы выбрали такую тактику и стратегию, которая приносит нам результат.

- Согласны, что «Уфа» показывает антифутбол?

– А в чем он проявляется? У нас сегодня были моменты? Были!

- Ни одного гола в 3 матчах.

– У нас в каждой игре есть моменты, надо использовать.

А почему вы не говорите, что мы пропустили меньше всех после «Зенита»?

22-й тур, а мы пропустили 19 голов, – заявил Евсеев в эфире канала РПЛ на Youtube.

«Уфа» не забила в 3 матчах РПЛ подряд – с «Краснодаром», «Зенитом» и ЦСКА