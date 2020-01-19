«Ювентус» может продлить контракт с Роналду и купить топ-форварда ему в помощь (Tuttosport)

«Ювентус» может продлить контракт с нападающим .

Как сообщает Tuttosport, несмотря на то, что действующее соглашение рассчитано до 2022 года и предусматривает зарплату в 31 миллион евро ежегодно, туринцы хотели бы продлить сотрудничество с португальцем.

По информации As, новое соглашение может быть рассчитано еще на два года. Таким образом, когда оно истечет, Роналду будет 39 лет.

Также отмечается, что туринцы попробуют подписать форварда возрастом до 30 лет в помощь Роналду. Возможными целями называются Тимо Вернер («Лейпциг»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Габриэл Жезус ( ) и Мауро Икарди («ПСЖ»).

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду забил 21 гол в Серии А за 22 матча. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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