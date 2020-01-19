«Краснодар» отстал от «Зенита» на 9 очков, проиграв «Сочи» – 0:2

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«Сочи» в 22-м туре РПЛ победил «Краснодар» (2:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Краснодар», занимающий в данный момент второе место в чемпионате, отстал на 9 очков от лидирующего «Зенита».

Таблица кликабельна.

Сочи – Краснодар 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
15 марта, 14.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 47 Нобоа, 2:0 – 90 Мостовой.
СочиДжанаев, Цаллагов, Маргасов, Мевля, Заика, Мостовой, Нобоа, Новосельцев (Калугин, 90), Миладинович, Кокорин (Карапетян, 90), Заболотный (Бурмистров, 74).
КраснодарСафонов, Рамирес, Мартынович, Петров, Газинский (Уткин, 61), Панталеао, Вандерсон, Фернандеш (Сулейманов, 65), Ольссон (Сорокин, 85), Ари, Берг.
Предупреждения:
Нобоа (64), Сулейманов (90), Цаллагов (90).

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