«Краснодар» отстал от «Зенита» на 9 очков, проиграв «Сочи» – 0:2

«Сочи» в 22-м туре РПЛ победил «Краснодар» (2:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
«Краснодар», занимающий в данный момент второе место в чемпионате, отстал на 9 очков от лидирующего «Зенита».
Таблица кликабельна.
- Дата проведения
- 15 марта, 14.00, «Олимпийский стадион Фишт»
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Сочи –
Джанаев, Цаллагов, Маргасов, Мевля, Заика, Мостовой, Нобоа, Новосельцев (Калугин, 90), Миладинович, Кокорин (Карапетян, 90), Заболотный (Бурмистров, 74).
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Краснодар –
Сафонов, Рамирес, Мартынович, Петров, Газинский (Уткин, 61), Панталеао, Вандерсон, Фернандеш (Сулейманов, 65), Ольссон (Сорокин, 85), Ари, Берг.
- Предупреждения:
- Нобоа (64), Сулейманов (90), Цаллагов (90).