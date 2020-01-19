«Краснодар» отстал от «Зенита» на 9 очков, проиграв «Сочи» – 0:2

«Сочи» в 22-м туре РПЛ победил «Краснодар» (2:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Краснодар», занимающий в данный момент второе место в чемпионате, отстал на 9 очков от лидирующего «Зенита».

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Таблица РПЛ

Статистика РПЛ