Спор «Зенита» и «Спартака», Овечкин догнал Пастрняка, 1-й гол Ковальчука за «Вашингтон», победа «МЮ», гендерное равенство на Олимпиаде и другие новости утра

1. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Дерби Каунти» Уэйна Руни (3:0) в 1/8 финала Кубка Англии и вышел на «Норвич». Команда Сульшера не проигрывает 9 матчей подряд, общий счет – 22:2.

2. Место проведения полуфинала Олимп Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» не определено. В регламенте не описан порядок выбора хозяина поля. Вот что думает Медведев: «Не вижу другого варианта, кроме проведения матча в Санкт-Петербурге». А вот позиция Федуна: «Хотел бы, чтобы хозяев определила жеребьевка, раз пункта не прописано».

3. Новый день плей-офф КХЛ. «Салават» победил «Авангард» (6:3) и повел в серии Кубка Гагарина. «Локомотив» проиграл «Йокериту» три матча с общим счетом 1:14. Гол Виделля принес «Барысу» вторую победу над «Магниткой» (2:1 ОТ). СКА был сильнее «Витязя» в трех матчах с общим счетом 16:4.

4. Новый виток скандала в биатлоне. Губерниев заявил, что «девушка, написавшая донос на Логинова, опиралась на слова Тихонова», и опубликовал фрагмент документа. Драчев добавил: «IBU узнал о чужой аккредитации Касперовича после слов Тихонова». Четырехкратный олимпийский чемпион ответил: «СБР пытается выйти сухим из воды и руками потерявшего совесть комментатора свалить все на тех, кто поддерживал Логинова последние годы». Ну а Логинов, возможно, пропустит этап в Холменколлене из-за норвежской трибуны, освиставшей его на ЧМ.

5. НХЛ. Овечкин сделал дубль и делит с Пастрняком лидерство в гонке снайперов, Ковальчук забил первый гол за «Вашингтон», Кучеров забросил 32-ю шайбу в сезоне. Все результаты – здесь.

6. «Химки» накидали пять голов «Торпедо» (5:1) и вышли в 1/2 финала Кубка России второй раз в истории, где сыграют с победителем пары «Шинник» – «Урал».

7. «Спартак» подаст жалобу на судейство в матче с ЦСКА. В Грозном в 6-й раз кричали в микрофон – «Ахмат» оштрафован на 60 тысяч рублей после матча с «Ростовом».

8. НБА. «Хьюстон» уступил «Клипперс», «Голден Стэйт» принимает «Торонто. Другие результаты – здесь.

9. «Зенит» одолел «Жальгирис» в овертайме в 28-м туре Евролиги, ЦСКА разгромил «Панатинаикос» в гостях.

10. Херманн выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место, Юрлова – 11-я, Куклина – 16-я.

11. Хавбек Мартинш из «Монако» Головина дисквалифицирован на полгода за толчок судьи.

12. Мэйвезер за бой с Конором и Хабибом хочет получить 600 млн долларов. Волков проведет бой против Блэйдса.

13. Многострадальный матч «Ювентус» – «Интер» пройдет 8 марта. Игру переносили из-за коронавируса, из-за которого в АПЛ уже отказалась от рукопожатий перед матчами.

14. Гендерное равенство на Олимпиаде. С Игр-2020 каждая сборная может выставить двух знаменосцев на парад открытия.

15. Две новости про «Локомотив». Adidas стал техническим спонсором клуба. Семин дисквалифицирован на 1 матч за конфликт с судьями.

16. На лыжном чемпионате мира U23 россиянин Ардашев завоевал серебро в масс-старте на 30 км свободным стилем. А марафоны на взрослом этапе Кубка мира в Холменколлене пройдут при пустых трибунах из-за коронавируса.

17. «Атлетик» и «Реал Сосьедад» сыграют в финале Кубка Испании впервые за 110 лет.

18. На чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров российские пары забрали весь пьедестал. Шанаева и Нарижный выиграли ритм-танец.

19. ФИА заключила сделку с «Феррари» из-за отсутствия неопровержимых доказательств нарушений регламента в 2019-м. Семь команд «Формулы-1» ранее потребовали раскрытия информации о расследовании.

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