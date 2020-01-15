😷АПЛ отказалась от рукопожатий перед матчами из-за коронавируса

Английская Премьер-лига приняла некоторые меры из-за ситуации с распространением коронавируса.

«По медицинским соображениям не будет рукопожатий между игроками и официальными лицами перед матчами Премьер-лиги до дальнейшего уведомления.

Начиная с этих выходных, между игроками и официальными лицами не будет рукопожатий, пока не будет получено дополнительное уведомление на основании медицинского заключения.

Коронавирус распространяется через капли из носа и рта и может передаваться через рукопожатие. Клубы и официальные лица матча по-прежнему будут выполнять оставшуюся часть протокола.

Выйдя на поле, обе команды продолжат выстраиваться в линию при музыкальном сопровождении, а затем футболисты домашней команды пройдут мимо своих соперников, не пожав им руку», – говорится в заявлении АПЛ.

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