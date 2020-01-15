Орлов о столкновении фанатов в Грозном: «Ребята же не в мечеть пошли с голым торсом. У нас страна Россия, у нас одни законы»

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Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал инцидент с болельщиками на матче 1/4 финала Олимп Кубка России между «Зенитом» и (2:1, дополнительное время).

В концовке игры началась потасовка между болельщиками после того, как группа фанатов «Зенита» разделась по пояс.

«Я хочу обратить внимание, что в интернете гуляет фотография Мохамеда Салаха, где у него оголенный торс после празднования забитого гола. Он же идол мусульманского мира, снимает футболку после гола или матча. Тоже самое и с Хабибом. Значит, не надо к этому так относится чересчур.

У нас страна Россия, у нас одни законы. Да, надо уважать традиции, но ребята сидели на стадионе, они же не пошли в мечеть с оголенным торсом. Они пошли на стадион в стране, где один закон.

Чего это вдруг они должны выполнять чьи-то законы, сидя на стадионе на трибунах. Есть культура боления, они же никому не мешали», – заявил Орлов.

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