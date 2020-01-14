Андрей Талалаев: «Хорошо, что Гончаренко не поставил Тедеско локоть как следует. Надо понимать, куда ты приехал»

Бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал отказ главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко пожать руку коллеге из «Спартака» Доменико Тедеско после матча 1/4 финала (2:3 доп. вр.).

«Не надо лезть в чужую техническую зону. Ты куда лезешь? Тут хорошо, что Гончаренко не поставил локоть как следует. Надо понимать, куда ты приехал и зачем.

Я согласен, что должна быть культура поведения тренера, но нужно понимать момент и не надо устраивать показуху», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Гончаренко увернулся от рукопожатия Тедеско (а потом и Овчинников). Но тренер «Спартака» не обиделся