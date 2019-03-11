Яна Романова: «Вопрос с ДНК в пробе Зайцевой был снят на стадии досудебного разбирательства в CAS. Ошибка экспертов, оказывается!»

Бывшая российская биатлонистка Яна Романова в инстаграме сообщила подробности антидопингового разбирательства в отношении двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой.

После Олимпиады-2014 в Сочи в одной из допинг-проб Ольги Зайцевой были обнаружены ДНК двух человек.

«Моя подруга . Мне посчастливилось быть с ней в одной команде на протяжении всей своей спортивной карьеры в сборной команде России (2009-2015). Я пришла в команду, и она была моим ориентиром и примером в достижении спортивных целей. При ней прошла смена поколений, ушли наши старшие и более опытные коллеги, пришли молодые и дерзкие. Она долгое время была олицетворением побед российских биатлонистов и капитаном женской сборной.

Вы только представьте! Участница четырех Олимпиад! Четырех! Таких спортсменов в мировом спорте единицы! Это имя в мировом биатлоне!

До Олимпиады в Сочи-2014 Ольга уже была двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира. И не перечесть всех ее спортивных заслуг.

И для чего ей, успешной спортсменке и женщине участвовать во всей этой detective story, в которой нас обвиняют? Соль, ДНК, подмена проб!

Информации о подписях на аффидевитах после слушаний известна всем!

Вопрос с ДНК был снят на стадии досудебного разбирательства в . Ошибка экспертов, оказывается! Можете себе представить? Ошибка!

Знаете, что приходит на ум? Известная фраза из одного прекрасного российского фильма: «Ошибки нужно не признавать! Их нужно смывать! Кровью!» – написала Романова.

В биатлоне вскрывают еще один допинг-архив: Зайцева, Вилухина и Романова борются за медали Сочи-2014