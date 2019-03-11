Александр Тихонов: «СБР пытается выйти сухим из воды и руками потерявшего совесть комментатора свалить все на тех, кто поддерживал Логинова последние годы»

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил на претензии комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева и главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева. 

Ранее Губерниев в инстаграме сообщил, что заявление в итальянскую полицию на Александра Логинова во время ЧМ-2020 могло быть написано после интервью Тихонова. Позднее эту информацию подтвердил Драчев. 

«Меня сегодня с утра достали представители информационных агентств и печатных изданий о том, что Губерниев сказал, что якобы Логинов снялся с масс-старта по моему совету.

Во-первых, я Логинова физически ни разу не видел на чемпионате мира. Я могу снять со всех телефонов, какие были звонки. У меня даже нет телефона Логинова. Это может подтвердить и Касперович, и сам Логинов.

Во-вторых, я понимаю, что сейчас СБР пытается переложить с больной головы на здоровую ситуацию с доносом в полицию. Якобы в письме Сары Фуссек есть ссылка на мое интервью, где я говорю о наличии у Касперовича украинской аккредитации. Я видел этот документ, и там сказано: «Были доклады о том, что Александр Касперович посещает чемпионат мира по фальшивой аккредитации, что подтверждает интервью Александра Тихонова». У Губерниева, наверное, совсем плохо с английским и некому помочь с переводом.
 
Так вот первоисточником этой информации и выступили неизвестные докладчики. Уверен, что за этим стоят свои же, представители руководства СБР, которые сначала донесли на Касперовича в IBU, а сейчас пытаются свалить все на нас с Касперовичем. Хотя я уверен, что и эту публикацию в IBU получили с легкой руки СБР.

Этот тезис о моем интервью, с которого якобы все и началось, Бойцов озвучил в социальных сетях еще неделю назад до получения письма из Италии. Таким образом, в этой некрасивой истории с предательством тренера лучшего биатлониста России СБР пытается выйти сухим из воды и руками потерявшего совесть комментатора свалить все на тех, кто поддерживал Логинова все последние годы», – написал Тихонов. 

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