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    НБА. «Хьюстон» против «Клипперс», «Голден Стэйт» принимает «Торонто» и другие матчи

    Теги результаты Шарлотт Денвер Голден Стэйт Хьюстон Клипперс Филадельфия Сакраменто Торонто НБА Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

    «Хьюстон» попытается одолеть «Клипперс» на домашнем паркете. В Сан-Франциско встретятся прошлогодние финалисты «Голден Стэйт» и «Торонто».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Шарлотт – Денвер 31:29 (1 четверть)
    Дата проведения
    6 марта, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча Превью
    Шарлотт
    Грэм (0), Розир (0), Бриджес (0), Вашингтон (0), Зеллер (0).
    Денвер
    Мюррэй (0), Харрис (0), Бартон (0), Миллсэп (0), Йокич (0).

    Хьюстон – Клипперс
    Дата проведения
    6 марта, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью

    Сакраменто – Филадельфия
    Дата проведения
    6 марта, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Превью

    Голден Стэйт – Торонто
    Дата проведения
    6 марта, 06.30, «Chase Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    У НБА одна из самых известных эмблем в мире. Но лига до сих пор не признает, кто на ней изображен (хотя все и так знают)

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