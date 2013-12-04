НБА. «Хьюстон» против «Клипперс», «Голден Стэйт» принимает «Торонто» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут четыре матча.

«Хьюстон» попытается одолеть «Клипперс» на домашнем паркете. В Сан-Франциско встретятся прошлогодние финалисты и «Торонто».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

У НБА одна из самых известных эмблем в мире. Но лига до сих пор не признает, кто на ней изображен (хотя все и так знают)

Абдул-Джаббар – мощнейший из киноврагов Брюса Ли. Он был его учеником и обвинил Тарантино в расизме после «Однажды в Голливуде»