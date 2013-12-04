НБА. «Хьюстон» против «Клипперс», «Голден Стэйт» принимает «Торонто» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
«Хьюстон» попытается одолеть «Клипперс» на домашнем паркете. В Сан-Франциско встретятся прошлогодние финалисты «Голден Стэйт» и «Торонто».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 марта, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 6 марта, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 6 марта, 06.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 6 марта, 06.30, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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