«Спартак» выбил ЦСКА, в Грозном схлестнулись фанаты на матче «Зенита», Серию А закрыли для зрителей и другие новости утра

1. Главная тема среды – четвертьфиналы Кубка России. «Спартак» выиграл 3:2 в полыхавшем дерби с ЦСКА! Это на фоне удаления Понсе и других решений судьи Иванова. Ларссон забил победный гол в экстратаймах, когда «Спартак» уже играл в меньшинстве! Тренер ЦСКА Гончаренко нешуточно психанул после матча, отвергнув рукопожатие Тедеско. Игроки тоже слегка подрались, но еще в перерыве. К тому же Бакаев в первом тайме получил сотрясение.

2. В Грозном «Зенит» с большим трудом прошел «Ахмат» благодаря голу и пасу вышедшего на замену Жиркова! Матч прерывался, когда местные болельщики толпой побежали к гостевому сектору. Оказывается, в Грозном фанатам нельзя оголять торсы, в этом причина! В следующем раунде «Зенит» сыграет против «Спартака». Это скрытый финал Кубка?

3. В другой части сетки матч «Шинник» – «Урал» не состоялся из-за неготовности поля в Ярославле. Игра пройдет в середине марта. Уже сегодня должен определиться еще один полуфиналист – «Торпедо» поспорит за этот статус с «Химками».

4. В Кубке Англии «Манчестер Сити» прошел «Шеффилд Уэнсдей», «Тоттенхэм» проиграл «Норвичу» по пенальти. Уже известны почти все пары 1/4 финала, «Челси», например, достался «Лестер».

В Кубке Германии «Байер» разобрался с «Унионом», «Айнтрахт» – с «Вердером». Во Франции Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Лионом». В Испании «Реал Сосьедад» прошел «Мирандес».

5. Матчи Серии А и вообще все спортивные события в Италии месяц будут проводиться без зрителей. Причина – коронавирус.

6. Часть игроков «Барсы» утратила доверие к Сетьену. Они считают, что он не может работать с клубом такого статуса.

7. Чемпионат мира по хоккею этой весной может пройти в Сочи! Вообще-то турнир должна принять Швейцария, но коронавирус вносит коррективы, вариант с переносом в Россию обсуждался ИИХФ.

8. Вице-премьер РФ Чернышенко поручил Минспорту разработать программу по сокращению количества хоккеистов, уезжающих за океан… Кстати, потолок зарплат НХЛ повысится в следующем сезоне.

9. В Кубке Гагарина «Динамо» победило «Спартак», «Автомобилист» потерпел поражение от «Сибири», ЦСКА и «Ак Барс» разобрались с соперниками рангом пониже.

10. В очередной день чемпионата НХЛ «Вашингтон» уступил «Филадельфии», у Проворова два очка, а «Колорадо» проиграл «Анахайму», несмотря на гол Наместникова во втором матче кряду.

11. Колобков перед уходом в отставку с поста министра выделил 19 млн рублей Федерации конного спорта России. Ее возглавляет бывшая жена Сечина.

12. В НБА «Милуоки» разгромил «Индиану», «Даллас» нанес поражение «Новому Орлеану».

Далее цитаты.

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