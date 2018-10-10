Флойд Мэйвезер: «За бой с Конором и Хабибом хочу получить 600 миллионов долларов»

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер назвал сумму, которую хочет получить за поединки против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора.
«Есть два имени, которые меня интересуют: Хабиб и Конор.
Мы уже обсуждали бой против Макгрегора и Нурмагомедова. Для меня цифры составляют 600 миллионов долларов.
Если я принимаю этот риск, то он должен быть оправдан», – сказал Мэйвезер.
Флойд Мэйвезер: «Уайлдер победит Фьюри, если я буду тренировать его»
Хабиб про бой с Мэйвезером: «Ему почти столько же лет, сколько моему отцу. Не понимаю, как я буду бить его по лицу»