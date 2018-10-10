Флойд Мэйвезер: «За бой с Конором и Хабибом хочу получить 600 миллионов долларов»

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер назвал сумму, которую хочет получить за поединки против чемпиона UFC в легком весе и экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора.

«Есть два имени, которые меня интересуют: Хабиб и Конор.

Мы уже обсуждали бой против Макгрегора и Нурмагомедова. Для меня цифры составляют 600 миллионов долларов.

Если я принимаю этот риск, то он должен быть оправдан», – сказал Мэйвезер.

Флойд Мэйвезер: «Уайлдер победит Фьюри, если я буду тренировать его»

Хабиб про бой с Мэйвезером: «Ему почти столько же лет, сколько моему отцу. Не понимаю, как я буду бить его по лицу»