Матч «Ювентус» – «Интер» пройдет 8 марта. Игру переносили из-за коронавируса

В расписание матчей чемпионата Италии внесли изменения.
Матч 26-го тура Серии A между «Ювентусом» и «Интером», который перенесли из-за коронавируса, пройдет 8 марта в 22:45 по московскому времени без зрителей.
Изначально игры «Юве» – «Интер», «Милан» – «Дженоа», «Парма» – СПАЛ, «Сассуоло» – «Брешия», «Сампдория» – «Верона» и «Удинезе» – «Фиорентина» были перенесены на 13 мая.
Расписание ранее отложенных матчей 26-го тура:
7 марта
«Сампдория» – «Верона»
8 марта
«Милан» – «Дженоа»
«Парма» – СПАЛ
«Сассуоло» – «Брешия»
«Удинезе» – «Фиорентина»
«Ювентус» – «Интер»
Расписание ранее отложенных матчей 25-го тура:
18 марта
«Аталанта» – «Сассуоло»
«Верона» – «Кальяри»
«Торино» – Парма»
Матч «Интер» – «Сампдория» будет назначен на первую подходящую дату.
Подобное решение означает, что расписание других туров также будет сдвинуто с целью закончить турнир к 24 мая.
Напомним, все матчи Серии А месяц будут проходить без зрителей.
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