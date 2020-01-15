🤯Хавбек «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи

Полузащитник Желсон Мартинш дисквалифицирован на 6 месяцев в связи с инцидентом, произошедшим в матче 22-го тура Лиги 1 с «Нимом» (1:3).

24-летний португалец получил красную карточку после того, как толкнул судью , удалившего его одноклубника Тьемуэ Бакайоко за фол на игроке «Нима». Будучи уже удаленным с поля, хавбек вновь толкнул арбитра.

«Монако» принимает решение дисциплинарного комитета наложить санкции на – отстранение на 6 месяцев, начиная с 6 февраля.

Серьезное наказание. Наш клуб осуждает неоправданное поведение своего футболиста и сожалеет о чрезмерной продолжительности дисквалификации игрока, который не был замечен ни в чем подобном на протяжении более чем 200 игр на самом высоком уровне», – выступила пресс-служба «Монако».

Напомним, что перед стартом этого сезона «Монако» выкупил Мартинша у «Атлетико». В 21 матче чемпионата Франции игрок забил 4 гола и отдал 2 паса.

Момент с удалением начинается на отметке 2:28.

Игроки «Монако» Бакайоко и Мартинш были удалены на 32-й минуте игры с «Нимом»