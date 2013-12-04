Евролига. 28-й тур. «Зенит» одолел «Жальгирис» в овертайме, ЦСКА в гостях у «Панатинаикоса» и другие матчи

Сегодня в рамках 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги санкт-петербургский «Зенит» обыграл литовский «Жальгирис» в овертайме.
Московский ЦСКА на выезде играет с греческим «Панатинаикосом».
Евролига
Регулярный чемпионат
28-й тур
- Дата проведения
- 5 марта, 20.00, «Сибур Арена»
- Зенит
- Альбиси (19), Айон (10), Понитка (8), Томас (7), Холлинз (6) – старт; Айверсон (14), Ренфро (7), Зубков (3), Аброматис (2), Понкрашов (0), Воронов (0).
- Дата проведения
- 5 марта, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 5 марта, 23.00, «Ла Фонтета»
- Дата проведения
- 5 марта, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 23-4, Реал Испания – 21-6, Барселона Испания – 21-6, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 19-8, ЦСКА Россия – 18-9, Панатинаикос Греция – 14-13, Фенербахче Турция – 13-14, Химки Россия – 12-15, Валенсия Испания – 12-15, Олимпиакос Греция – 12-15, Жальгирис Литва –12-16, Милан Италия – 11-16, Баскония Испания – 11-16, Виллербан Франция – 10-17, Црвена Звезда Сербия – 10-17, Альба Германия – 9-18, Бавария Германия – 8-19, Зенит Россия – 8-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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