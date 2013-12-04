Евролига. 28-й тур. «Зенит» одолел «Жальгирис» в овертайме, ЦСКА в гостях у «Панатинаикоса» и другие матчи

Сегодня в рамках 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги санкт-петербургский «Зенит» обыграл литовский «Жальгирис» в овертайме.

Московский ЦСКА на выезде играет с греческим «Панатинаикосом».

Евролига

Регулярный чемпионат

28-й тур

Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 23-4, Реал Испания – 21-6, Барселона Испания – 21-6, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 19-8, ЦСКА Россия – 18-9, Панатинаикос Греция – 14-13, Фенербахче Турция – 13-14, Химки Россия – 12-15, Валенсия Испания – 12-15, Олимпиакос Греция – 12-15, Жальгирис Литва –12-16, Милан Италия – 11-16, Баскония Испания – 11-16, Виллербан Франция – 10-17, Црвена Звезда Сербия – 10-17, Альба Германия – 9-18, Бавария Германия – 8-19, Зенит Россия – 8-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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