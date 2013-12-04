Евролига. 28-й тур. «Зенит» одолел «Жальгирис» в овертайме, ЦСКА в гостях у «Панатинаикоса» и другие матчи

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Сегодня в рамках 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги санкт-петербургский «Зенит» обыграл литовский «Жальгирис» в овертайме.

Московский ЦСКА на выезде играет с греческим «Панатинаикосом».

Евролига

Регулярный чемпионат

28-й тур

Зенит Россия  –  Жальгирис Литва 76:75 OT (12:27, 25:14, 10:12, 19:13, 10:9)
Дата проведения
5 марта, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча
Зенит
Альбиси (19), Айон (10), Понитка (8), Томас (7), Холлинз (6) – старт; Айверсон (14), Ренфро (7), Зубков (3), Аброматис (2), Понкрашов (0), Воронов (0).
Жальгирис
Лэндейл (27), Уолкап (6 + 11 передач), Улановас (4 + 7 подборов), Милакнис (3), Янкунас (2 + 9 подборов) – старт; Риверс (14), Ледэй (11), Лекавичюс (2), Йокубайтис (2), Хэйс (2), Гебен (2).

Панатинаикос Греция  –  ЦСКА Россия 36:46 (2 четверть)
Дата проведения
5 марта, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча
Панатинаикос
Калатес (7), Томас (6), Вуюкас (6), Фредетт (5), Ротинс (3), Папапетру (2), Митоглу (2), Райс (0), Джонсон (0), Бентил (0), Папаяннис (0).

Валенсия Баскет Испания  –  AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия
Дата проведения
5 марта, 23.00, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Реал Испания  –  Виллербанн Франция
Дата проведения
5 марта, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 23-4, Реал Испания – 21-6, Барселона Испания – 21-6, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 19-8, ЦСКА Россия – 18-9, Панатинаикос Греция – 14-13, Фенербахче Турция – 13-14, Химки Россия – 12-15, Валенсия Испания – 12-15, Олимпиакос Греция – 12-15, Жальгирис Литва –12-16, Милан Италия – 11-16, Баскония Испания – 11-16, Виллербан Франция – 10-17, Црвена Звезда Сербия – 10-17, Альба Германия – 9-18, Бавария Германия – 8-19, Зенит Россия – 8-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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