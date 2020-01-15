Adidas стал техническим спонсором «Локомотива»

объявил о сотрудничестве с adidas.

Соглашение о техническом спонсорстве начнет действовать с 1 июля 2020 года. В сезоне-2020/21 команды в структуре «Локомотива» будут экипированы продукцией adidas.

«Мы рады, что сегодня подписываем соглашение с adidas. Сотрудничество открывает новый горизонт и позволяет перейти на новый уровень.

Цифры контракта называть не буду – это наша договоренность. Условиями мы довольны, аналогичного контракта у «Локомотива» не было с 2008 года», – рассказал генеральный директор клуба .

«Очень рад новому партнерству с «Локомотивом». Команда уже носила нашу форму в сезоне-2017/18 и я рад, что мы снова сможем вернуться к этому. У нас есть сеть для распространения продукции для всех болельщиков по всей стране.

В 2022 году «Локомотив» отмечает свое столетие – мы стремимся создать что-то новое, чтобы отпраздновать это важное событие», – заявил управляющий директор adidas Руперт Кэмпбелл.