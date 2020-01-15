«Атлетик» и «Реал Сосьедад» сыграют в финале Кубка Испании впервые за 110 лет

и «Реал Сосьедад» сыграют в финале Кубка Испании-2019/20.

«Атлетик» обыграли по итогам двух матчей «Гранаду» (1:0, 1:2), «Сосьедад» – «Мирандес» (2:1, 1:0).

«Атлетик» и «Сосьедад» никогда не встречались в заключительном матче Кубка Испании в стандартном формате турнира.

В 1910 году из-за разногласий между клубами проводилось два параллельных Кубка Испании – официальный, организованный Федерацией футбола Испании в Мадриде, и неофициальный, организованный Союзом испанских футбольных клубов в Сан-Себастьяне.

В финале неофициального турнира «Атлетик» обыграл «Сосьедад». Оба турнира впоследствии были признаны официальными как 9-й и 10-й розыгрыш Кубка.

«Атлетик» выигрывали трофей 23 раза, «Реал Сосьедад» – дважды.

Финал в этом году состоится 18 апреля на Олимпийском стадионе в Севилье.