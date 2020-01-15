Семин дисквалифицирован на 1 матч за конфликт с судьями. «Зенит» оштрафован на 150 тысяч, «Локо» – на 170 тысяч

КДК РФС объявил решения по итогам матча и «Локомотива» (0:0) в 20-м туре Тинькофф РПЛ.

Главный тренер железнодорожников дисквалифицирован на один матч.

«У Юрия Семина были две желтые – это автоматическая дисквалификация на один матч. Со стороны тренера «Локомотива» не было зафиксировано ни нецензурной лексики, ни каких-то иных действий», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Также функционер рассказал о штрафах командам.

«Мы посмотрели полную запись эпизода (попытки сорвать баннер болельщиком «Зенита») и оценили действия болельщиков «Зенита» и , служб стюардов и ЧОП на стадионе в Санкт-Петербурге.

За неправомерное действие зрителя, направленное на возбуждение вражды, «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей, а также на 100 тысяч рублей - за необеспеченные безопасности принимающей стороной.

«Локомотив» оштрафован на 100 тысяч рублей за неправомерные действия зрителей, которые создали угрозу собственной жизни и здоровью (залезали на ограждение) и нарушение общественного порядка. За скандирования с использованием нецензурной лексики «Локомотив» оштрафован на 70 тысяч рублей», – сообщил Григорьянц.