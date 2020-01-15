Видеотрансляция матча «МЮ» с «Дерби» Руни – 3:0. Текстовый онлайн тоже есть

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни премьер-лига Англия Кубок Англии Sports.ru Дерби Каунти чемпионшип Одион Игало Люк Шоу Футбол

В пятом раунде Кубка Англии «Дерби Каунти» принимает «Манчестер Юнайтед».

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию игры в прямом эфире👇. Также доступна текстовая трансляция.

Капитаном «Дерби» сейчас является бывший форвард «МЮ» Уэйн Руни. Помимо этого, он входит в штаб главного тренера «рэмс» Филлипа Коку.

Дерби Каунти – Манчестер Юнайтед 0:3 (второй тайм)
Дата проведения
5 марта, 22.45, «Прайд Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 33 Шоу, 0:2 – 41 Игало, 0:3 – 70 Игало.
Дерби КаунтиРос, Форсит, Богл, Лоу, Найт, Эванс, Лоуренс (Уиттакер, 44), Берд, Сибли, Уогхорн (Мэрриотт, 67), Руни.
Манчестер ЮнайтедРомеро, Диогу Далот, Байи, Линделеф, Шоу, Лингард, Фред (Марсьяль, 73), Мактомини, Бруну Фернандеш (Перейра, 67), Мата, Игало.
Предупреждения:
Шоу (17), Руни (45), Байи (64).

Статистика Кубка Англии

Календарь Кубка Англии

Присылайте свой дизайн награды лучшему молодому игроку и получите два билета на финал Евро-2020

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья