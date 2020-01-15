Видеотрансляция матча «МЮ» с «Дерби» Руни – 3:0. Текстовый онлайн тоже есть

В пятом раунде Кубка Англии «Дерби Каунти» принимает «Манчестер Юнайтед».
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Капитаном «Дерби» сейчас является бывший форвард «МЮ» Уэйн Руни. Помимо этого, он входит в штаб главного тренера «рэмс» Филлипа Коку.
- Дата проведения
- 5 марта, 22.45, «Прайд Парк»
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Дерби Каунти –
Рос, Форсит, Богл, Лоу, Найт, Эванс, Лоуренс (Уиттакер, 44), Берд, Сибли, Уогхорн (Мэрриотт, 67), Руни.
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Манчестер Юнайтед –
Ромеро, Диогу Далот, Байи, Линделеф, Шоу, Лингард, Фред (Марсьяль, 73), Мактомини, Бруну Фернандеш (Перейра, 67), Мата, Игало.