Александр Емельяненко: «На зоне я был блатным»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко вспомнил, как отбывал тюремные сроки.

«На зоне я был блатным. Первый срок по изоляторам просидел. Второй срок... Мои близкие были смотрящие за лагерем, смотрящие за игрой, смотрящие за воровскими.

Все мои близкие друзья были смотрящими, чтобы вы понимали. Живите и будьте счастливы», – заявил Емельяненко.

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