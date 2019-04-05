Никита Задоров: «Я бы за Панарина проголосовал не только в президенты КХЛ, но и в президенты повыше»

Защитник «Колорадо» ответил на вопросы о и потолке зарплат.

– Вы следите за стартом розыгрыша Кубка Гагарина?

– Смотрю счета, попадаются картинки в инстаграме. Вот знаю, что выиграл у «Торпедо» со счетом 3:0.

– Есть ли возможность у аутсайдеров выстрелить в плей-офф? Или без шансов?

– Это тяжело с нашей экономикой. Бюджеты клубов неравные. Понятно, что у клубов, которые имеют поддержку больших сырьевых спонсоров, все хорошо.

Нельзя сравнивать с той же «Сибирью» – не знаю, кто ее спонсирует. Поэтому нет удивления, когда такие небогатые команды проигрывают. Удивительнее, когда они побеждают.

При этом СКА и ЦСКА забирают лучших игроков из других клубов. У них больше деньги, лучше контракты, выше возможности. Чтобы было все честно, нужно уравнять всем шансы.

– Сейчас в КХЛ утвердили потолок зарплат в 900 млн рублей. Это в районе 13,6 млн долларов на клуб. Большая или маленькая цифра?

– Конечно, мало. – это 82 млн долларов, и будет еще больше.

– Разница в шесть с половиной раз. И что будет происходить в КХЛ? Оттуда начнут уезжать люди? Все массово рванут в НХЛ?

– Я думаю, лидеры все равно будут получать свои деньги. Но зарплата упадет у средних игроков, мне так кажется. Конечно, я не уверен в этом, но думаю, интереснее станет смотреть хоккей.

Да, уровень хоккеистов по-любому упадет. Будет меньше денег, люди лишний раз не поедут в КХЛ за большими контрактами.

Североамериканцы лучше выберут сыграть за 200-300 тысяч долларов в АХЛ, чем отправиться за 50-60 миллионов рублей в Россию. Им это более комфортно. Ну, или в Швейцарию можно поехать.

И знаете, мне кажется, все равно найдут пути, как обойти этот потолок зарплат.

– А как?

– Какие-нибудь бонусы при подписании контракта. Какие-нибудь дивиденды будут давать игрокам. И они на этом станут зарабатывать.

– сказал: «Если бы я стал президентом КХЛ, то уравнял бы возможности клубов». Теперь я вам задаю такой же вопрос. Что сделали бы вы?

– Это тяжелый вопрос. Потому что надо заходить в КХЛ, быть изнутри, понимать все проблемы и об этом думать. А сейчас я не готов точно ответить.

Потому что просто не в теме. Я сейчас играю в другой лиге, больше фокусируюсь на НХЛ. Вы у меня об НХЛ спросите, а по КХЛ мне тяжело отвечать.

Знаете, за Панарина я бы проголосовал. И не только в президенты КХЛ, но и в президенты повыше. Если Артемий знает, что делать, я его точно поддержу, – заявил Задоров.