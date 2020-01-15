Место проведения матча «Зенита» и «Спартака» не определено. В регламенте Кубка не описан порядок выбора хозяина поля

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«Спартак» и сыграют между собой в полуфинале Олимп Кубка России.

Несмотря на то, что пара 1/2 финала уже определена, до сих пор не ясно, где пройдет матч.

С сезона-2017/18 регламент проведения турнира несколько раз изменялся. Сейчас в нем описывается только порядок выбора хозяина поля в 1/16 и 1/8 финала.

В регламенте прописан пункт о совместной комиссии, которая может определить принимающую сторону, сообщает «Спорт-Экспресс». В регламенте Кубка-2017/18 объяснялось, что хозяин поля в 1/2 финала определяется «по наибольшей разности выездов и приемов, а в случае равенства этого показателя – жребием».

Вероятно, что хозяином в нынешнем полуфинале будет «Зенит», проведший два из трех кубковых матчей в гостях. дважды играл дома.