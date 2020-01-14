Кокорин о суде: «Ты еще не судимый, а тебя уже со всех сторон колпашат. Хочется гуманности и справедливости»

Нападающий Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды, высказался о судебном процессе, после которого он оказался в тюрьме.

– У тебя есть разочарование в системе, стране, устройстве жизни?

– Я не знал, что так все происходит. Когда я окунулся в это, могу сказать, что любой может оказаться в такой ситуации. Даже не поймешь, откуда это прилетит. Там не так все просто, как выглядит со стороны.

Конечно, хочется, чтобы у нас было такое законодательство, чтобы, когда что-то произошло, суд разбирался, на тебя не давили сразу и в чем-то обвиняли. Суд для этого и придуман, чтобы взвесить все «за» и «против», оценить доказательства и вынести вердикт.

А тут получается, ты еще не судимый, а тебя уже со всех сторон колпашат. Поэтому хочется, чтобы была какая-то гуманность и справедливость.

– Вы там находились с обычными людьми, которые могли попасть в тюрьму, что называется, без суда и следствия.

– Да, нам с одной стороны пресса мешала в то время, но с другой и помогала освещением ситуации. Мы могли высказаться. Но у тех ребят, которые там, не все так хорошо. И отношение к нам было другим, не как к остальным.

– Это отношение со стороны работников тюрьмы было видно?

– Это было видно, да. Но, понятно, им тоже нужно отдать должное. Сидит там 3000 человек, а их - ну, сотня, может. Понятное дело, что за всеми не уследишь, но то, что в рамках закона, позволялось. Не все было так ужасно, но повторюсь, сотрудников было мало, и им сложно успевать за всем.

– Проблем там не было? Беспредела какого-то?

– Я повторю, отношение к нам было хорошее. Да и до нас было не дотянуться, сидели в маленьких камерах и не пересекались ни с кем. Пересечься можно было, когда наверх поднимались, на следствие. А так - гуляешь в основном с сокамерником. Контактов мало, – сказал Кокорин.

Новая жизнь Кокорина в Сочи: играет сам по себе, радуется теплу и мечтает, чтобы дома все были здоровы