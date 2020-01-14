Суперкубок УЕФА в Казани, поддельные подписи Родченкова, Сотникова завершила карьеру, победа «Арсенала» и другие новости утра

1. Матч за Суперкубок УЕФА 2023 года пройдет в Казани. Впервые в России сыграют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

2. Всплыли поддельные подписи Родченкова в деле бывших российских биатлонисток Зайцевой, Романовой и Вилухиной. Экспертизу проводили не только российские, но и английские почерковеды. CAS поручил МОК в течение суток дать объяснение.

3. Московское «Динамо» победило «Спартак» (5:1) в самом жарком матче дня в Кубке Гагарина – команды получили 91 штрафную минуту после серии драк. ЦСКА обыграл «Торпедо» (3:0), «Автомобилист» дома уступил «Сибири» (0:2), «Ак Барс» был сильнее «Нефтехимика» (4:1).

4. Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. И рассказала о травмах, операции, сестре и болезненной любви.

5. «Арсенал» вышел в 1/4 финала Кубка Англии, победив «Портсмут» (2:0) в гостях. А сегодня битва «Челси» и «Ливерпуля»!

6. Колобков стал заместителем гендиректора «Газпром нефти» по работе с федеральными органами власти. Президент РФС Дюков приютил экс-министра спорта РФ.

7. Провал в класико – пустяк. Месси создал больше всех явных голевых моментов в топ-5 лигах Европы за 5 лет, Ди Мария – 2-й, де Брюйне – 3-й, Роналду – 33-й. Криштиану заблокировал Transfermarkt в инстаграме, португальцу не понравилась его стоимость.

8. КХЛ утвердила жесткий потолок зарплат – 900 млн рублей. Игроки юниорской сборной России Мичков и Мирошниченко близки к переходу в СКА. КХЛ по запросу «Авангарда» рассмотрела эпизод с Бурмистровым и не накажет игрока за контакт с судьей.

9. Тинькофф РПЛ запускает платную подписку на YouTube. Матчи больше нельзя смотреть бесплатно за пределами РФ.

10. «МЮ» извлек наибольшую выгоду от решений ВАР в этом сезоне АПЛ, «Ливерпуля» и «Ман Сити» нет в топ-5. Анри – лучший игрок в истории АПЛ по версии FourFourTwo, Роналду – 2-й, Салах – 16-й.

11. Снова про коронавирус. Этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место пройдет без зрителей, а этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Коннеруде и Осло вовсе могут отменить. Есть версия, что и Олимпийские игры-2020 в Токио могут пройти без зрителей. А пока сотрудник РФС до сих пор не знает, заразился ли он, но уже госпитализированы 24 человека, вероятно, контактировавшие с ним. На матч «Ювентус» – «Милан» пустят болельщиков лишь выборочно.

12. Трансферы. РФС разрешил «Сочи» зарегистрировать Имбула вне трансферного окна. «МЮ» лидирует в борьбе за Санчо. У него 28 (14+14) очков в 22 матчах Бундеслиги. «Барса» может предложить за Лаутаро 70 млн евро, Видаля и Семеду, каталонцы отказались от Виллиана. Ибрагимович и Доннарумма могут уйти из «Милана», если клуб покинут Мальдини и Бобан, которых вот-вот выгонит Газидис. «Ман Сити» готов заплатить 2 млн евро за 16-летнего защитника дортмундской «Боруссии».

13. Полиция задержала трех фанатов за драку в метро в Москве и возбудила уголовное дело. Болельщикам «Спартака» и «Динамо» грозит штраф до миллиона рублей либо до семи лет лишения свободы.

14. Дзюба может пропустить матч с «Ахматом». Азара прооперируют в США, и «Реал» не будет форсировать его восстановление. Рами приехал в «Сочи» с повреждением колена. Торрейру из «Арсенала» унесли на носилках с поля.

15. У России впервые три игрока в топ-15 рейтинга ATP, Тим обошел Федерера. Кузнецова поднялась на 14 позиций в рейтинге WTA, Соболенко стала 11-й.

16. ВФЛА направила в World Athletics письмо с признанием вины по делу Лысенко.

17. НХЛ. Гол Наместникова помог «Колорадо» обыграть «Детройт», Драйзайтль впервые оформил покер, упрочив лидерство в гонке бомбардиров.

18. НБА. «Майами» победил «Милуоки», «Сан-Антонио» уступил «Индиане». Другие результаты – здесь.

Цитаты дня:

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Хабиб про бой с Мэйвезером: «Ему почти столько же лет, сколько моему отцу. Не понимаю, как я буду бить его по лицу»

Гинер о судействе в 20-м туре РПЛ: «Футбол в нашей стране поднимется, если продолжат так работать»

«Вы считаете, что я отвечу на этот вопрос, что ли? Не надейтесь». Знарок – журналисту о драке «5 на 5»

Мхитарян о зарплате в «Анжи»: «Чуть меньше 20 млн евро в год обещали, но у меня была мечта»

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