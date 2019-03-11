Анатолий Хованцев: «Логинов, возможно, пропустит этап в Холменколлене из-за поведения норвежской трибуны, освиставшей его на ЧМ»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Анатолий Хованцев Александр Логинов Холменколлен Биатлон

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заявил, что Александр Логинов может пропустить этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который пройдет с 20 по 22 марта.

– Глобальная цель на оставшиеся этапы существует? Или рассчитываете спокойно докатать сезон?

– Задача женской команды прежде всего – вернуть квоту на шесть участниц. По Логинову сложно говорить, потому что он, возможно, пропустит этап в Холменколлене.

– Почему?

– Психология. Из-за некорректного поведения норвежской трибуны, освиставшей его в Антерсельве. Немцы в этом тоже поучаствовали.

По большому счету позиции Логинова в зачете Кубка мира пропуск этапа сильно не навредит, но какие-то действия с его стороны допустимы. Если откажется, я пойму, во всяком случае.

– Есть и другая позиция: выйти всем назло и доказать, что не сломался.

– Такой вариант тоже имеет право на жизнь, в нем своя логика. Но, например, была же идея сняться в Антхольце всей командой с масс-старта в поддержку Саши. Логинов попросил не делать этого. Теперь решать ему. Человек имеет право на позицию, – сказал Хованцев.

Логинов три года живет под непрерывным буллингом. И, кажется, привык к этой зоне отчуждения

Логинову и правда надо завязывать – ему не дадут жизни в биатлоне

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