Анатолий Хованцев: «Логинов, возможно, пропустит этап в Холменколлене из-за поведения норвежской трибуны, освиставшей его на ЧМ»

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заявил, что может пропустить этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который пройдет с 20 по 22 марта.

– Глобальная цель на оставшиеся этапы существует? Или рассчитываете спокойно докатать сезон?

– Задача женской команды прежде всего – вернуть квоту на шесть участниц. По Логинову сложно говорить, потому что он, возможно, пропустит этап в Холменколлене.

– Почему?

– Психология. Из-за некорректного поведения норвежской трибуны, освиставшей его в Антерсельве. Немцы в этом тоже поучаствовали.

По большому счету позиции Логинова в зачете Кубка мира пропуск этапа сильно не навредит, но какие-то действия с его стороны допустимы. Если откажется, я пойму, во всяком случае.

– Есть и другая позиция: выйти всем назло и доказать, что не сломался.

– Такой вариант тоже имеет право на жизнь, в нем своя логика. Но, например, была же идея сняться в Антхольце всей командой с масс-старта в поддержку Саши. Логинов попросил не делать этого. Теперь решать ему. Человек имеет право на позицию, – сказал Хованцев.

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