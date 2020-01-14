Жеребьевка Лиги наций, «Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, победы СКА и «Салавата», поддельные подписи Родченкова, перенос матча «Юве» и другие новости утра

1. Во вторник прошла жеребьевка нового сезона Лиги наций: сборная России сыграет в группе с Сербией, Турцией и Венгрией. Станислав Саламович спокоен.

2. «Челси» выбил «Ливерпуль» в 1/8 финала Кубка Англии. «Ливерпуль» проиграл два последних матча с общим счетом 0:5, да и вообще впервые с января 2019-го проиграл два матча подряд. При Клоппе «красные» ни разу не выходили в 6-й раунд Кубка Англии.

3. Кубок Гагарина. «Магнитка» победила «Барыс» (3:0) и сравняла счет в серии, СКА вновь выиграл у «Витязя», «Йокерит» забросил 5 шайб «Локомотиву». «Салават» победил «Авангард» в овертайме, отыгравшись за 6 секунд до конца 3-го периода.

4. Матч «Ювентус» – «Милан» перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса. По той же причине матчи «Валенсия» – «Аталанта» в Лиге чемпионов и «Хетафе» – «Интер» в Лиге Европы пройдут без зрителей. Есть информация, что это может коснуться и матча «Барселоны» с «Наполи».

5. У сотрудника РФС подтвержден коронавирус. Сам он рассказал, что чувствует себя хорошо.

Также сообщается, что мэрия Москвы может отменить спортивные мероприятия из-за коронавируса, а депутат Лебедев высказал мнение, что в столице больше зараженных, чем объявляют.

6. Появилась информация, что Олимпийские игры в Токио могут быть отложены до конца 2020 года из-за коронавируса. Впрочем, МОК уверен, что Игры пройдут в назначенные сроки.

7. «Барса» хочет подписать минимум 4 новичков летом. Клуб намерен усилить состав для Месси. Каталонцы, в частности, могут предложить 35 млн евро за хавбека «Валенсии» Торреса.

8. Адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) признал поддельными подписи Родченкова в документах по делам спортсменок.

9. Игроки «Барсы» остались недовольны поведением помощника Сетьена на матче с «Реалом». Пишут, что Сетьен постарается повлиять на подчиненного.

10. У матери Криштиану Роналду случился инсульт. Форвард «Ювентуса» срочно вылетел в Португалию и мог пропустить матч с «Миланом», но см. выше.

11. НХЛ. Четыре ассиста Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Оттаву», «Рейнджерс» уступили «Сент-Луису», одержавшему 8-ю победу подряд. Другие результаты – здесь.

12. «Бавария» вышла в 1/2 финала Кубка Германии, обыграв «Шальке» благодаря голу Киммиха, однако главный сюжет развернулся в другом матче. Вратарь «Саарбрюкена» отбил 5 пенальти (1 в матче, 4 – в послематчевой серии) в игре в «Фортуной», в результате впервые в полуфинале турнира сыграет клуб из 4-го дивизиона.

13. В ФХР считают, что без побед сборной клубный хоккей не нужен широким массам. Федерация заявила, что утвержденный потолок зарплат в КХЛ создает «серьезный риск срыва подготовки сборной России к Олимпиаде-2022».

14. НБА. «Бостон» проиграл «Бруклину» в овертайме, «Лейкерс» встречаются с «Филадельфией». Остальные результаты – здесь.

15. Российский тяжеловес Александр Поветкин проведет бой с Диллианом Уайтом 2 мая в Манчестере за титул чемпиона мира.

16. Расследование ФИА подтвердило манипуляции «Феррари» с расходом топлива, утверждает журналист Auto Motor und Sport.

17. В 27-м туре Евролиги 27 очков Джеймса помогли ЦСКА обыграть «Зенит», «Химки» в гостях уступили «Жальгирису».

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