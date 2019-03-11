Дмитрий Губерниев: «Есть у нас сомнение, что ты стукачок. Девушка, написавшая донос на Логинова, опиралась на слова Тихонова!»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что заявление в итальянскую полицию на могло быть написано после интервью Александра Тихонова.

«Ребята, интересное! Есть у нас сомнение, что ты, мил-человек, стукачок.

Девушка, которая писала донос на Логинова на чемпионате мира по биатлону, опиралась на слова !

Копии документов из Италии у меня на руках, фрагменты опубликую сегодня! Доки официальные!» – написал Губерниев.

За несколько дней до обысков, которые провела итальянская полиция в расположении сборной России на ЧМ-2020 в Антхольце, Тихонов дал интервью News.ru. В нем он подтвердил, что личный тренер Логинова Александр Касперович приехал в Антхольц за счет Федерации биатлона Санкт-Петербурга, а с аккредитацией ему помогла Украина.