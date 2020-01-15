Медведев об игре Кубка со «Спартаком»: «Не вижу другого варианта, кроме проведения матча в Санкт-Петербурге»

Генеральный директор Александр Медведев ответил на вопросы о месте проведения матча 1/2 финала Олимп Кубка России со .

На данный момент хозяин поля не определен. В регламенте турнира не описан порядок выбора хозяина поля.

– У вас есть уверенность, что в полуфинале Кубка России со «Спартаком» вы сыграете дома? Ведь в регламенте не прописано, кто должен быть хозяином встречи.

– Это произошло из-за перехода на новый формат Кубка России, начиная с четвертьфинала. Но, если следовать логике, то никакого другого варианта, кроме проведения матча в Санкт-Петербурге со «Спартаком», я не вижу.

Если бы нам достался ЦСКА, то тогда был бы жребий. Считаю, надо исходить из логики и не ссылаться на то, что чисто формально упустили этот момент в регламенте.

– «Зенит» должен играть дома, потому что два последних матча в Кубке провел в гостях, а «Спартак» – наоборот, на своим стадионе?

– Да, в том числе из-за этого.

– Но ведь «Спартак» может указать на отсутствие пункта в регламенте?

– А что, «Спартак» хочет провести три домашних матча подряд? У нас есть РФС, пусть примет решение, – сказал Медведев.