«Барса» может предложить за Лаутаро 70 млн евро, Видаля и Семеду (FC Inter News)

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«Барселона» готовит предложение о трансфере форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, утверждает FC Inter News.

«Блауграна» не хочет выплачивать 111 млн евро отступных единовременно и может сделать другое предложение: 70 млн евро плюс полузащитник Артуро Видаль и защитник Нелсон Семеду.

Чилийца «Барса» оценивает в 20 млн евро, португальца – в 40 млн.

Ранее сообщалось, что каталонцы предложили Мартинесу контракт до 2025 года с зарплатой 7 млн евро.

22-летний аргентинец забил 11 голов и отдал 4 голевых передачи в 21 матче нынешнего сезона серии А. Его статистику можно найти здесь.

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