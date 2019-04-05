Игроки юниорской сборной России Мичков и Мирошниченко близки к переходу в СКА

Нападающие Матвей Мичков и Иван Мирошниченко могут перейти в систему СКА.
Трансфер состоится после выплаты компенсации «Локомотиву». Сергей Федотов, агент Мичкова, отказался от комментариев по поводу перехода нападающего.
Также, как сообщает «Спорт-Экспресс», в питерский клуб из «Витязя» может перебраться Иван Мирошниченко.
В январе Мичков и Мирошниченко выиграли со сборной России золото Юношеских олимпийских игр. 15-летний Мичков стал лучшим снайпером турнира, набрав 14 (9+5) очков в 4 матчах.
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