Игроки юниорской сборной России Мичков и Мирошниченко близки к переходу в СКА

Нападающие и Иван Мирошниченко могут перейти в систему .

Трансфер состоится после выплаты компенсации . Сергей Федотов, агент Мичкова, отказался от комментариев по поводу перехода нападающего.

Также, как сообщает «Спорт-Экспресс», в питерский клуб из может перебраться Иван Мирошниченко.

В январе Мичков и Мирошниченко выиграли со сборной России золото Юношеских олимпийских игр. 15-летний Мичков стал лучшим снайпером турнира, набрав 14 (9+5) очков в 4 матчах.

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